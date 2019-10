Skarbiec TFI: W II turze PPK trudno będzie wyłonić lidera 

Jej zdaniem ważnym elementem sukcesu PPK będzie edukacja, ponieważ zdecydowana większość obywateli nie do końca rozumie ryzyko, z jakim wiąże się lokowanie funduszy.

"I tu właśnie jest potrzebna edukacja. Poza tym dobór odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Nie jest prawdą, że fundusze skupiają się na elemencie zero-jedynkowym - albo zyskasz, albo stracisz. Myślę, że jeżeli przełamiemy barierę, to fundusze znajdą swoich nabywców wśród wielu obywateli, a temu, również mam nadzieję, będą służyć pracownicze plany kapitałowe" - wskazała prezes.

"Jesteśmy na etapie analiz operacyjnych, analiz formalno-prawnych i dopracowywania detali. To jest bardzo nowatorski projekt, szczególnie gdy mówimy o polskim rynku kapitałowym. W związku z tym chcemy go przygotować bardzo starannie. Czas, który sobie daliśmy, to kilkanaście miesięcy" - wyjaśniła Milewska.