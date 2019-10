Skobel z ME: II stopień wodny na Wiśle gotowy w 2028 r., koszt ok. 3,9 mld zł

Do końca 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest inwestorem projektu, planuje wystąpić do operatora energetycznego z wnioskiem o przyłączenie do sieci energetycznej, co zapewni dostawę energii na okres prac budowlanych, a po oddaniu stopnia umożliwi przyłączenie planowanej elektrowni wodnej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.