Skuza z MF: Przyszłoroczną subwencję dla JST zaplanowano na poziomie 70 mld zł

"Dla #JST zaplanowano subwencję ogólną na poz. ponad 70 mld zł (5,2% więcej niż w 2020 r.). To wzrost wyższy niż #PKB, dużo wyższy niż inflacja" - powiedział Skuza, cytowany na profilu Ministerstwa Finansów na Twitterze.

Zaznaczył, że w 2021 r. subwencja oświatowa przekroczy 52 mld zł, co stanowi wzrost o ok. 2,2 mld zł w stosunku do roku 2020.