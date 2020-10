Skuza z MF: Rozważamy poluzowanie reguł fiskalnych dla JST w 2021 roku

"Wychodząc naprzeciw postulatom JST, rozważamy poluzowanie reguł fiskalnych dla JST, także w 2021 roku, co uelastyczni gospodarkę finansową i będzie w sposób długofalowy oddziaływać na ich finanse" - powiedział Skuza podczas spotkania z samorządowcami, relacjonowanego na Twitterze MF.

Podkreślił, że mimo trudnej sytuacji, związanej z epidemią, samorządy nie mają do czynienia z drastycznym spadkiem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

"Łączne dochody JST z tytułu udziałów w podatku PIT oraz z subwencji ogólnej po 8 miesiącach 2020 r. kształtują się na poziomie analogicznego okresu w 2019 r. W zakresie udziału w podatku CIT odnotować należy wzrost o 25 mln zł w stosunku do tego okresu w roku poprzednim" - powiedział wiceminister.

Jak podaje MF, subwencja ogólna dla samorządów (z wyłączeniem części oświatowej) ma w roku 2021 wynosić 18,09 mld zł (w porównaniu do 16,86 mld zł w 2020).

Wcześniej Skuza informował, że dla JST zaplanowano subwencję ogólną na poziomie ponad 70 mld zł (5,2% więcej niż w 2020 r.). W 2021 r. subwencja oświatowa ma przekroczyć 52 mld zł, co ma stanowić wzrost o ok. 2,2 mld zł w stosunku do roku 2020.