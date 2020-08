Skuza z MF: W projekcie budżetu 2021 nie ma rozwiązań dot. reformy OFE

"Jeżeli chodzi o kwestię OFE, to w projekcie ustawy budżetowej nie ma ujętych rozwiązań w zakresie reformy OFE" - powiedział Skuza podczas spotkania z dziennikarzami.

Według zaktualizowanego w listopadzie ub.r. projektu ustawy dotyczącej przekształceń OFE, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) z wydzielonymi subfunduszami, który ma powstać w wyniku przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) miał przekazać do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) środki odpowiadające wartości zobowiązania z tytułu opłaty przekształceniowej w dwóch częściach: 70% powyższego zobowiązania do 31 października 2020 r., a 30% tego zobowiązania do 31 października 2021 r. W poprzedniej wersji planowano, że obie transze opłaty będą wynosiły po 50%.