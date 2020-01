Smartfluid z Grupy Ciech ma dofinansowanie z NCBR na rozwój technologii STF

Ciech przeznaczy uzyskane środki na zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych tezy o możliwości wykorzystania STF do wielkoskalowej, opłacalnej ekonomicznie produkcji materiału, będącego półproduktem dla wytwórców szeroko pojętej odzieży, elementów ochronnych czy akcesoriów sportowych. Pozytywna weryfikacja tej tezy pozwoli na uruchomienie komercyjnej działalności polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży materiału wykorzystującego STF, podano w komunikacie.

"Zgodnie z naszą strategią na lata 2019-2021, innowacyjność ma stać się jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych Ciechu w kolejnych latach. Jej wzrost mają pobudzić inwestycje grupy w technologiczne startupy, współpraca z naukowcami z całego świata, crowdsourcing i rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. Z jednej strony wspieramy istniejące biznesy, z drugiej szukamy nowych, ciekawych biznesów przyszłości. Inwestycję w Smartfluid, podobnie jak w spółkę Insignes Labs, rozwijającą innowacyjne wypełniacze antymikrobiotyczne stosowane do zabezpieczania materiałów, traktujemy jako rozwój nowych biznesów grupy, które w przyszłości mogą stać się ważnymi obszarami naszej działalności biznesowej" - powiedziała prezes Ciech R&D Aleksandra Janusz, cytowana w komunikacie.

Płyn zagęszczany ścinaniem (nazywany również dylatancyjnym) to tzw. płyn nienewtonowski, w którym wartość lepkości rośnie wraz ze wzrostem wartości szybkości ścinania. Po przekroczeniu granicznego naprężenia, właściwości układu charakterystyczne dla płynu przechodzą w typowe dla ciała stałego. W wyniku uderzenia STF zmienia się z lepkiego płynu w sprężyste ciało stałe. Efektem tego zjawiska jest rozproszenie energii i zapewnienie ochrony przedmiotom lub osobom przed niszczącym strumieniem energii. Zjawisko to jest odwracalne. Po rozproszeniu energii płyn natychmiast powraca do stanu ciekłego i gotowy jest na rozproszenie energii pochodzącej z kolejnego uderzenia, wyjaśniono w materiale.