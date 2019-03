Śnieżka miała 61,63 mln zł zysku netto, 79,65 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

We wcześniejszym raporcie spółka szacowała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniesie 63,8 mln zł, a jednostkowy zysk netto 60,9 mln zł w 2018 r.

"Pomimo rekordowo wysokich wydatków na rozwój, jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok i kolejne lata. Obrazują to dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu - przychody i zyski grupy rosną, a wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie. Ponadto Śnieżka zamierza kontynuować wypłacanie dywidendy, aby dzielić się sukcesem z akcjonariuszami. W 2018 roku spółka wypłaciła prawie 27,8 mln zł, a w ciągu 15 lat obecności na GPW łącznie ponad 336 mln zł dywidendy" - napisał prezes Piotr Mikrut w liście do akcjonariuszy