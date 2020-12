Soboń z MAP: Projekt umowy społecznej w górnictwie przedstawimy do 15 XII 

"Zgodnie z założonym planem, mimo pandemii, wszystkie zespoły zadaniowe pracowały, nie zmarnowaliśmy ani jednego dnia. 30 listopada zespoły powołane we wszystkich grupach górniczych zakończyły pracę" - powiedział Soboń podczas briefingu w Głównym Instytucie Górniczym.

"Do 15 grudnia resort przedstawi projekt umowy społecznej, czyli to, na co umówiliśmy się ze stroną społeczną" - dodał.