Soroczyński z KIG: Inflacja wyniesie 2,8% w 2020, racjonalne dwie podwyżki stóp

"Wiele firm zmuszonych będzie też do podniesienia cen produkowanych towarów czy świadczonych usług ze względu na kumulujący się od pewnego już czasu poważny wzrost kosztów wytwarzania - energia, płace, surowce, różnorakie dodatkowe daniny i opłaty, osłabienie złotego - skutkujące podrożeniem zaopatrzenia zza granicy" - dodał.

Ekonomista KIG prognozuje, że do końca 2019 r. roczny wskaźnik inflacji utrzymywać się więc może powyżej poziomu celu inflacyjnego (tj. 2,5%), choć wciąż istotnie niżej niż górne widełki dopuszczalnych wahań (tj. 3,5%).

Jeśli chodzi o oczekiwania co do decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP), Soroczyński ocenia, że dwie podwyżki po 0,25 pkt. proc. w I połowie 2020 r. należałoby uznać za scenariusz "umiarkowany".

"Na tle tego, do czego przyzwyczailiśmy się w kilku ostatnich dekadach, obecnie prowadzona polityka pieniężna musi uchodzić za ultrałagodną. Jednak na tle tego, co w kilku ostatnich latach prezentuje część wiodących na świecie banków centralnych, my możemy uchodzić za wzór podejścia konserwatywnego" - ocenia ekonomista.