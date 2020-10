Spadek Trumpa w sondażach paradoksalnie pomaga złotemu

Kluczowe pułapy dla PLN na dzisiaj to 3,8 na USD/PLN i 4,47-4,48 na EUR/PLN. Jeżeli siła złotego ma powrócić, to te poziomy powinny zostać jak najszybciej złamane. W przypadku odbicia złotego nerwowość i duża zmienność mogą szybko powrócić.

Wystarczy jednak iskra, która spowoduje, że inwestorzy zaczną myśleć inaczej. Przykładowo, im bliżej wygranej Joe Bidena, tym bardziej inwestorzy mogą się zacząć obawiać decyzji demokraty, gdy ten zostanie już prezydentem USA. Może on między inny wprowadzić wyższe podatki dla gigantów technologicznych, takich Apple, Alphabet, Microsoft czy Facebook. Może też próbować unormować sytuację w branży farmaceutycznej i kłaść duży nacisk na kontrolę cen leków i opieki zdrowotnej (chociaż jeszcze nikomu w USA to się nie udało). To mogłoby uderzyć w największe spółki farmaceutyczne oraz takie, które swoją działalność opierają na niszowych, bardzo drogich lekach.