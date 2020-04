Spółka Anwimu sprowadziła do Polski pierwszy tankowiec z olejem napędowym

15 kwietnia br. do portu w Gdyni zawitał tankowiec Rystraum o całkowitej nośności 10 tys. ton z pierwszym transportem oleju napędowego sprowadzonym z zagranicy przez Esppol Trade. Z Gdyni, transportem kolejowym, część produktu zostanie przewieziona do kilku baz na

"Cieszymy się, że pomimo trudnych okoliczności z powodu panującej epidemii, plany operacyjne Esppol Trade są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. W tym roku chcemy udrożnić wszystkie możliwe kierunki importu paliw. Jest to pierwsza dostawa zrealizowana drogą morską przez naszą firmę. Cała logistyka dostawy została perfekcyjnie przygotowana, za co podziękowania należą się całemu zespołowi Esppol Trade. Jest to ważny krok w rozwoju naszej grupy. Tym samym realizujemy przyjęty plan na rok 2020. W następnych miesiącach należy spodziewać się kolejnych dostaw z wykorzystaniem drogi morskiej" - powiedział członek zarządu Esppol Trade Artur Krzyk, cytowany w komunikacie.