Spółka Boryszewa dostała rachunek od skarbówki. Chodzi o zaległy VAT.

Spółka pośrednio zależna od Boryszewa - ZM Silesia - otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, określającą zaległe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT za 2012 r. w kwocie 28,6 mln zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych w kwocie ok. 16 mln zł, podał Boryszew. Decyzja jest ostateczna. Spółka zamierza ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

"Dyrektor Izby nie podzielił stanowiska ZM Silesia, że ta dochowała należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich dostawców, którzy - jak się okazało - nie odprowadzili do budżetu należnego podatku VAT. W konsekwencji, zdaniem Izby, ZM Silesia nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez nieuczciwych kontrahentów. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności spółka zamierza zaskarżyć w/w decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego" - czytamy w komunikacie.