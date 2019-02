giełda wczoraj

Spółka Introlu dokonała odpisów i zanotowała stratę wys. ok. 19 mln zł za 2018 r

Smart In - spółka należąca do Grupy Introl - dokonała odpisów aktualizacyjnych m.in. prac badawczo-rozwojowych, poniesionych w latach ubiegłych i wykazała stratę wysokości ok. 19 mln zł za 2018 r., poinformował Introl.