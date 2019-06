giełda 1 godzinę temu

Spółka Pharmeny zleciła CorDynamics przeprowadzenie badania przedklin. 1-MNA

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Cortria Corporation - spółka zależna Pharmeny - złożyła zlecenie na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH) przez ośrodek badawczy - spółką CorDynamics, Inc., podała Pharmena. Według szacunków zarządu, grupa Pharmena będzie gotowa do prezentacji wyników badań na modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy.