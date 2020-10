budownictwo 2 godziny temu

Spółka Unibepu ma umowę na budynek modułowy w Szwecji za ok. 16,5 mln zł netto

Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Storgatan 66" w Sundsvall w Szwecji za ok. 38,5 mln SEK netto, co stanowi równowartość ok. 16,5 mln zł netto, podał Unibep.