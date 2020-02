Spółka z grupy Neuca objęła 100% udziałów w Examen 

To kolejna inwestycja Neuki w obszarze badań klinicznych. Spółka Examen dołączyła do Małopolskiego Centrum Medycznego - obecnie część spółki Pratia oraz firmy typu CRO - CRO ClinScience (powstałe z połączenia Biosciecne i ClinMed Pharma), które są odpowiedzialne za rozwój tego segmentu w Grupie, podano.

"Examen i Pratię połączyła przede wszystkim chęć działania na rzecz rozwoju badań klinicznych w Polsce. Współpraca z jednym z najsilniejszych partnerów na polskim rynku badań klinicznych otwiera przed nami możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym także z dostępu do tworzonego przez Pratię elektronicznego systemu badań klinicznych. Nasz ośrodek od 2016 r. bardzo dynamicznie się rozwija, a współpraca z Pratią otwiera przed nami nowe perspektywy. Dzięki niej Examen wejdzie do sieci ośrodków, które specjalizują się m.in w zakresie badań onkologicznych i hematologicznych, co stanowiło do tej pory jeden z głównych obszarów naszej aktywności" - powiedział kierownik ośrodka badań klinicznych Examen Michał Kwiatek, cytowany w komunikacie.