Spółka zal. Inno-Gene złożyła wniosek patentowy dot. testu na COVID-19

Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, złożyło wniosek patentowy w trybie międzynarodowym poprzez Urząd Patentowy RP, podało Inno-Gene. Przedmiotem zgłoszenia patentowego pt. "Oligonukleotydy i ich zastosowanie oraz sposób i zestaw do wielogenowej diagnostyki predyspozycji do infekcji SARS-CoV-2 oraz ciężkiej i łagodnej formy choroby COVID-19" jest wynalazek biotechnologiczny - wielogenowy test genetyczny i zestaw starterów oraz sposób do identyfikacji zwiększonego ryzyka do zachorowania na SARS-Cov-2 oraz identyfikacji łagodnej/ciężkiej formy COVID-19.