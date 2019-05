Spółka zależna Baltony sprzedała udziały w RAS i NAS za ok. 1,51 mln euro

"Przeniesienie własności udziałów w RAS & NAS nastąpiło w dacie zawarcia umowy. Emitent oczekuje rozpoznania w bieżącym okresie sprawozdawczym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zysku na transakcji w wysokości ok. 0,2 mln euro, co stanowi równowartość ok. 0,86 mln zł" - czytamy w komunikacie.