Spółka zależna Unibepu kupiła działkę na warszawskim Bemowie pod ok. 300 lokali

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Unidevelopment - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę nabycia nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie o obszarze ok. 2,8 ha za cenę łączną ok. 23,5 mln zł, podał Unibep. Grupa planuje na gruncie projekt na ok. 300 mieszkań.