Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

Podmiotami nabywającymi akcje są: Impexmetal oraz Boryszew . Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska począwszy od 6 czerwca 2019 r. W sytuacji, gdy w wyniku wezwania wzywający będą bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 90% lub więcej akcji spółki , ich intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych, podano także.

Jego zdaniem, oferta jest atrakcyjna dla akcjonariuszy Impexmetalu, bo jego giełdowy kurs jest zbliżony do wieloletnich maksimów. Trzyletnia stopa zwrotu z akcji Impexmetalu wynosi obecnie około 50%.

"Cena, jaką proponujemy w wezwaniu jest atrakcyjna dla wielu inwestorów i liczymy na ich pozytywny odbiór. Wezwanie to okazja dla małych i dużych inwestorów do zamknięcia inwestycji z wysokim zyskiem, co jest wciąż szczególnie ważne, biorąc pod uwagę niską płynność na giełdzie i dekoniunkturę na rynku kapitałowym" - dodał Lisiecki.