Spółki z grupy Veolia Polska złożyły do sądu odwołanie od decyzji UOKiK

"Veolia Energia Polska oraz Veolia Energia Warszawa nie zgadzają się z decyzją UOKiK i są przekonane, że działały zgodnie z prawem i nigdy nie były uczestnikami żadnej zmowy. Spółki przypominają jednocześnie, że decyzja UOKiK została publicznie ogłoszona w dniu 7.12.2020 r. przed jej skutecznym doręczeniem do Veolia Energia Polska oraz Veolia Energia Warszawa, co nastąpiło dużo później" - czytamy w oświadczeniu.

"- UOKiK nie wziął pod uwagę faktu, że ze względu na szereg naturalnych barier na lokalnych rynkach ciepła występują monopole naturalne we wszystkich ich segmentach i brak jest na nich konkurencji.

- UOKiK nie wziął pod uwagę, że taryfy na ciepło dla PGNiG Termika oraz Veolia Energia Warszawa są każdego roku zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i w związku z tym nie może być mowy o jakiejkolwiek zmowie cenowej, czyli nie mogło dojść do zawyżania cen ciepła systemowego dla mieszkańców Warszawy. Takie stanowisko potwierdził w wypowiedzi dla mediów dyrektor Departamentu Energii Elektrycznej i Ciepła w URE.

- UOKiK nie wziął pod uwagę, że współpraca wytwórcy i dystrybutora ciepła jest naturalna i konieczna, przynosząc korzyści całemu rynkowi. Współpraca ta prowadzi do redukcji kosztów i obniżenia cen ciepła dla końcowego odbiorcy. Przykładów takiego rodzaju współpracy w formie umownej jest wiele. Taka współpraca istnieje na przykład na lokalnych rynkach ciepła w Krakowie, Gdyni, Gdańsku czy Rzeszowie.

- UOKiK podjął decyzję o ukaraniu Veolia Energia Polska i Veolia Energia Warszawa za fakt podjęcia zgodnej z prawem proefektywnościowej i proekologicznej współpracy z monopolistą w zakresie wytwarzania energii cieplnej celem zagwarantowania bezpiecznych dostaw ciepła dla mieszkańców Warszawy, po optymalnej cenie akceptowanej każdego roku przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warto podkreślić, że UOKiK miał świadomość, że ceny ciepła systemowego w Warszawie są najniższe w porównaniu do cen w innych dużych miastach w Polsce" - czytamy dalej.

- UOKiK przyjął przedstawione przez PGNiG Termika, wprowadzające w błąd wyjaśnienia, że jakoby poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy PGNiG Termika a Veolia Energia Warszawa strony zawarły porozumienie ograniczające konkurencję, co jest oczywiście nieprawdziwe. Jak wynika z decyzji UOKiK o ukaraniu wyłącznie Veolia Energia Polska i Veolia Energia Warszawa oraz o odstąpieniu od ukarania PGNiG Termika i PGNiG cel ten ta tym etapie został przez PGNiG Termika w pełni osiągnięty.

- UOKiK niemal całkowicie pominął składane przez Veolia Energia Polska oraz Veolia Energia Warszawa wyjaśnienia. Obie spółki złożyły szczegółowe i merytoryczne wyjaśnienia, w tym materiały dowodowe, ekspertyzy i analizy. Cała dokumentacja to kilka tysięcy stron.

- UOKiK wybiórczo posługiwał się zebranym materiałem dowodowym wybierając tylko te elementy, które zgadzały się z tezami wskazanymi we wniosku "leniency".

Veolia Polska jest największą prywatną grupą działającą na rynku komunalnym i liczącym się graczem w ciepłownictwie i energetyce. W skali roku spółka zużywa w swoich instalacjach ok. 1,8 mln ton węgla kamiennego. Veolia Polska w 41 miastach powiatowych wytwarza ciepło, energię i dostarcza ciepło do odbiorców końcowych, w sumie spółka jest obecna w ok. 100 polskich lokalizacjach.