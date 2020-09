Sponsoring Ekstraklasy przyniósł PKO BP 317 mln zł w sezonie 2019/2020

"Pozycja sponsora tytularnego najważniejszych rozgrywek piłkarskich w Polsce to szeroka obecność we wszystkich rodzajach mediów i ogromnej liczbie innych kanałów komunikacyjnych. To jednak nie tylko suche liczby, ale też emocje, które wiążą się z kibicowaniem i są przenoszone na markę. Korzyści z takiego zaangażowania - ze względu na popularność rozgrywek i ciągły rozwój produktu Ekstraklasa - są nieporównywalne z żadnym innym projektem marketingowym w Polsce" - powiedział dyrektor Departamentu Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży w Ekstraklasie Marcin Mikucki, cytowany w komunikacie.

"Jako spółka cały czas pracujemy nad zwiększaniem zasięgu naszej ligi w kraju i za granicą. Elementem tych działań jest choćby własna platforma streamingowa, która zapewnia dostęp do rozgrywek na całym świecie , czy sprzedaż praw mediowych w kolejnych krajach. Dzięki tym działaniom nasz sponsor może prezentować swoją markę na dodatkowych rynkach i zyskuje coraz to więcej możliwości promocji. Miniony, bardzo nietypowy sezon pokazuje, że niezależnie od warunków ekspozycja naszego partnera tytularnego jest bardzo wysoka, a inwestycja w Ekstraklasę zwraca się wielokrotnie" - dodał Mikucki.

Według analiz Sponsoring Insight, w sezonie 2019/20 największą ekspozycję marce PKO BP w kontekście Ekstraklasy przyniosły publikacje internetowe - zarówno pod kątem ich liczby (105,4 tys.), jak i ekwiwalentu reklamowego (154,8 mln zł), czyli sumy, jaką bank musiałby wydać, gdyby taka obecność w mediach była efektem reklamy. Drugim pod tym względem medium była telewizja. W tym przypadku ekwiwalent oszacowano na blisko 139,7 mln zł, co wynikało z pojawienia się bankowej marki w 12,3 tys. programów i łącznym czasem ekspozycji ok. 2,2 tys. godzin. Przeliczając tę ostatnią wartość na doby - daje to przeszło 90 dni emisji 24/7. Na trzecim miejscu znalazła się prasa - w sezonie 2019/2020 w druku ukazało się niemal 7 tys. publikacji z PKO BP jako sponsorem tytularnym rozgrywek Ekstraklasy, co dało ekwiwalent na poziomie 19,5 mln zł. Ekspozycja banku w radiu to 1,4 tys. publikacji i ponad 3 mln zł ekwiwalentu reklamowego, wymieniono w informacji.