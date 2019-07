Sprzedaż Archicomu spadła o 10,3% r/r do 349 lokali w II kw. 2019 r.

"Sprzedaż Grupy Archicom w II kwartale 2019 roku wyniosła 349 lokali. Tym samym liczba sprzedanych lokali, w stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku (389 lokali), zmalała o 10,3%. W całym I półroczu 2019 Grupa Archicom sprzedała 755 lokali, co w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie 2018 roku (646 lokali) oznacza wzrost 16,9%" - czytamy w komunikacie.