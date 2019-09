Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 51,9 tys. ton w sierpniu, spadek o 5% r/r

"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 51,9 tys. ton i była niższa o 2,5 tys. ton (-5%) w porównaniu do sprzedaży miedzi w sierpniu 2018 roku. Głównym powodem była niższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez KGHM International Ltd" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 103,1 tony i była niższa o 34 tony (-25%) w porównaniu do sprzedaży z sierpnia 2018 roku. Przyczyną była niższa sprzedaż srebra z polskich aktywów produkcyjnych.

Sprzedaż TPM wyniosła 10,6 tys. troz i była niższa o 5,2 tys. troz (-33%) w porównaniu do sierpnia 2018 roku. Za spadek odpowiada niższa sprzedaż złota zrealizowana w sierpniu bieżącego roku przez KGHM Polska Miedź S.A.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,2 mln funtów i była niższa o 0,5 mln funtów (-30%) w porównaniu do sierpnia 2018 roku. Głównym czynnikiem był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda.

- sprzedaż miedzi wyniosła 41,4 tys. ton i była porównywalna do sprzedaży zrealizowanej w sierpniu 2018 roku (-2% - uwzględniając w tym okresie sprzedaż miedzi rafinowanej oraz miedzi w koncentracie);

- sprzedaż srebra wyniosła 101,8 tony i była niższa o 33,4 tony w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w sierpniu 2018 roku (-25%). Spadek wynikał z tego, że w sierpniu ub.r. miała miejsce sprzedaż 11,2 tony płatnego srebra zawartego w koncentratach miedzi, a także z mniejszej produkcji tego metalu oraz uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów;

- sprzedaż TPM wyniosła 0,3 tys. troz i była niższa o 6,5 tys. troz (-96%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w sierpniu 2018 roku. Ze względu na niższą produkcję oraz konieczność zgromadzenia odpowiedniej ilości złota na kolejną, późniejszą wysyłkę eksportową, w sierpniu 2019 roku nie odnotowano sprzedaży na rynki zagraniczne.

- sprzedaż miedzi wyniosła 6,5 tys. ton i była niższa o 2,3 tys. ton (-26%) w porównaniu do sprzedaży sierpniowej 2018 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w koncentracie Robinson o ok. 2,1 tys. ton wynikająca z ustalonego harmonogramu wysyłek realizowanych w sierpniu tego roku. Niższa była również sprzedaż miedzi pochodzącej z rudy z Zagłębia Sudbury o ok. 0,3 tys. ton spowodowana niższą zawartością tego pierwiastka w sprzedanym materiale. Wyższe wyniki sprzedażowe miedzi odnotowano natomiast w kopalni Carlota;