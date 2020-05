Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 55,7 tys. ton w kwietniu, wzrost o 8% r/r

"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 55,7 tys. ton i była wyższa o 4 tys. ton (+8%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z kwietnia 2019 roku. Głównym powodem była wyższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez kopalnie Sierra Gorda i Robinson" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 125,8 tony i była wyższa o 25,6 tony w porównaniu do sprzedaży z kwietnia ubiegłego roku (+26%). Do wzrostu przyczyniły się wyniki sprzedażowe dot. srebra z polskich aktywów produkcyjnych.

Sprzedaż TPM wyniosła 16,4 tys. troz i była wyższa o 1,1 tys. troz (+7%) w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z wyższą sprzedażą złota zrealizowaną w kwietniu 2020 roku przez KGHM International Ltd.

- sprzedaż srebra wyniosła 122,7 ton i była wyższa o 23,4 tony w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w kwietniu 2019 roku (+24%). Wzrost wynikał z uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w bieżącym roku;

- sprzedaż TPM wyniosła 6,6 tys. troz i była niższa o 0,9 tys. troz (-12%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w kwietniu 2019 roku. Różnica spowodowana była m.in. mniejszą produkcją w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 roku oraz harmonogramem wysyłek do klientów.