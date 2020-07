Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 67,4 tys. ton w czerwcu, wzrost o 5% r/r

"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 67,4 tys. ton i była wyższa o 3,4 tys. ton (+5%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z czerwca 2019 roku. Powodem wzrostu była wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz kopalnię Sierra Gorda. W KGHM International LTD. sprzedaż miedzi spadła o ok. 2,2 tys. ton" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 123,9 tony i była niższa o 16,5 tony (-12%) w porównaniu do sprzedaży z czerwca ubiegłego roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z niższą sprzedażą srebra z polskich aktywów produkcyjnych.

Sprzedaż TPM wyniosła 21,0 tys. troz i była niższa o 1,2 tys. troz (-5%) w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Poniżej poziomu ubiegłorocznego ukształtowała się sprzedaż TPM z KGHM International LTD. Lepsze wyniki sprzedażowe odnotowały natomiast kopalnia Sierra Gorda i KGHM Polska Miedź S.A.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,6 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-33%) w odniesieniu do czerwca 2019 roku. Spadek sprzedaży dotyczył kopalni Sierra Gorda, podano także.

W spółce-matce:

- Sprzedaż miedzi wyniosła 54,3 tys. ton i była wyższa o 3,1 tys. ton (+6%) w porównaniu do czerwca 2019 roku. Wyższa sprzedaż katod Cu podyktowana była głównie dużym zapotrzebowaniem na miedź w Chinach.

- Sprzedaż srebra wyniosła 120,5 tony i była niższa o 18,5 tony (-13%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2019 roku. Spadek wynikał z niższej produkcji srebra oraz uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w roku bieżącym. W celu ograniczenia kosztów logistycznych sprzedaż srebra poza granicę Polski odbywa się zazwyczaj jednorazowo w ok. 20 tonowych partiach. Oznacza to, że wzrost / spadek ilości wysyłek nawet o jedną ma bardzo duży wpływ na dynamikę sprzedaży w analogicznej perspektywie czasowej.

- Sprzedaż TPM wyniosła 12,0 tys. troz i osiągnęła poziom zbliżony do sprzedaży czerwca 2019 roku (+1%).

W KGHM International:

- Sprzedaż miedzi wyniosła 5,2 tys. ton i była niższa o 2,2 tys. ton (-30%) w porównaniu do sprzedaży czerwca 2019 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż miedzi pochodzącej z koncentratu Robinson (związana z niższym wolumenem sprzedanego materiału o ok. 4,1 tys. ton wagi suchej) oraz katod Franke (wynikająca z niższej produkcji - o ok. 0,5 tys. ton miedzi płatnej). Niewielki wzrost dotyczył natomiast sprzedaży katod z kopalni Carlota.

- Sprzedaż TPM wyniosła 6,1 tys. troz i była niższa o 1,5 tys. troz (-20%) w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Na wynik ten wpływ miała niższa sprzedaż złota z koncentratu Robinson spowodowana mniejszą ilością sprzedanego koncentratu miedzi.

- Sprzedaż srebra wyniosła 0,8 tony i była wyższa o 0,7 tony od sprzedaży czerwca ubiegłego roku. Na różnicę wpłynęła wyższa zawartość srebra w sprzedanym w czerwcu 2020 koncentracie Robinson oraz skorygowanie w czerwcu 2019 prowizorycznych zawartości srebra pochodzącego z koncentratu miedzi w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych wysyłek.

- Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,041 mln funtów i była porównywalna do sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2019 roku (+3%).

W Sierra Gorda (55% udziału KGHM):

- Sprzedaż miedzi wyniosła 7,9 tys. ton i była wyższa o 2,5 tys. ton (+46%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w czerwcu 2019 roku. Przyczyną był, wynikający z ustalonego harmonogramu wysyłek oraz wyższej produkcji miedzi, wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi o ok. 22 tys. ton wagi suchej (liczonych dla 100% udziałów) w czerwcu bieżącego roku.

- Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,6 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-33%) w odniesieniu do czerwca ubiegłego roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda.

- Sprzedaż srebra wyniosła 2,6 tony i była wyższa o 1,3 tony (+100%).

- Sprzedaż TPM wyniosła 2,9 tys. troz i była wyższa o 0,2 tys. troz (+7%).

"Wzrost sprzedaży srebra oraz TPM związany był z wyższym wolumenem sprzedanego koncentratu miedzi oraz wyższą zawartością tych metali w sprzedanym materiale" - wskazano też w komunikacie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

