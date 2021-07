Sprzedaż w Pepco wzrosła o prawie 50 procent. Szybko przybywa nowych sklepów

Pod koniec maja na warszawskiej giełdzie zadebiutowały akcje grupy Pepco . Początkowo kosztowały 40 zł, a po kilku tygodniach są wyceniane na prawie 52 zł. Wartość całego biznesu była wyceniana na 23 mld zł, a teraz to już 30 mld zł.

To nie przypadek. Zarząd zarejestrowanej na Wyspach grupy Pepco, na którą składają się trzy marki dyskontów wielobranżowych: Pepco, Dealz i Poundland, pochwalił się rosnącymi wynikami finansowymi.

Grupa od kwietnia do czerwca odnotowała przychody ze sprzedaży w kwocie 1 mld 43 mln euro. To o 47 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. To efekt m.in. kolejnych otwieranych sklepów, których tylko w ostatnim kwartale przybyło na świecie 117.