Stalprodukt miał 96,12 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

1.przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które za I półrocze 2019 roku wyniosły 464 970 tys. zł (w porównaniu do kwoty 325 970 tys. zł, stanowiącej średnią za I półrocze 2017 i 2018 roku). Wzrost ten spowodowany jest włączeniem do konsolidacji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s.