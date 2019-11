Stalprofil miał 2,74 mln zł zysku netto, 10,07 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

o odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży rur izolowanych o 72 783 tys. zł r/r, tj. o 12%, które za III kw. wyniosły 528 525 tys. zł. Ich zmniejszenie nastąpiło z uwagi na zmniejszenie o 67 239 tys. zł r/r sprzedaży rur do Gaz-System SA. Spadek ten jest wynikiem przyjętego przez Gaz-System SA harmonogramu budowy gazociągów przesyłowych w Polsce, który zakładał na okres 9 miesięcy 2019 r. mniejsze zakupy rur przesyłowych, niż miało to miejsce w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według stanu na dzień publikacji, portfel zamówień spółki Izostal S.A. na najbliższe 15 miesięcy wynosi ok. 470 mln zł, z czego ok. 30% stanowią zamówienia od Gaz-System S.A." - czytamy w raporcie.