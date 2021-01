Stecol Corp. ma umowę na odcinek A2 Groszki - Gręzów k/Siedlec za 530,8 mln zł

"Wykonawcą inwestycji jest firma STECOL Corporation. Umowa o wartości ok. 530,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest latem 2024 r." - czytamy w komunikacie.