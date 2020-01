giełda 1 godzinę temu

Stelmet: Jednostkowy koszt drewna w r.obr. 2019/2020 wstępnie o 1,6% wyższy r/r

Stelmet i jego spółka zależna MrGarden podpisały umowę na zakup od Lasów Państwowych surowca drzewnego w 2020 r. o łącznej wartości odpowiednio ok. 83,3 mln zł netto i ok. 32,7 mln zł netto, podał Stelmet. Jednostkowy koszt drewna w roku obrotowym 2019/2020 jest wstępnie szacowany na ok. 1,6% więcej r/r.