giełda 9 godzin temu

Stelmet miał wstępnie 553 mln zł przychodów i 9,6 mln zł netto w r.obr 2017/2018

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Grupa Stelmet wypracowała 553 mln zł przychodów w roku obrotowym 2017/2018 (wzrost o ponad 3% r/r). Skonsolidowana EBITDA wyniosła 68,6 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r. Zapowiedziany przez zarząd test na utratę wartości aktywów trwałych, w postaci wartości firmy (goodwill), wykazał konieczność dokonania odpisu aktualizującego w kwocie 11 mln zł, co miało istotny wpływ na raportowany zysk netto grupy - wyniósł on 9,6 mln zł wobec 17,5 mln zł w roku obrotowym 2016/2017, podała spółka na podstawie wstępnych wyników.