giełda 59 minut temu

Stelmet: S. Bieńkowski rozpocznie przymusowy wykup 4,63% akcji 29 lipca

Stanisław Bieńkowski - dominujący akcjonariusz Stelmetu - złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia akcji należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki w drodze przymusowego, podała spółka.