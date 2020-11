chemia 38 minut temu

Strategia PKN Orlen przewiduje potrzeby na ok. 205 mld zł środków pieniężnych

PKN Orlen szacuje, że zapotrzebowanie jego grupy kapitałowej na środki pieniężne do 2030 r., wynikające z założeń strategicznych, wyniesie łącznie ok. 205 mld zł, w tym: ok. 140 mld zł na wydatki inwestycyjne, ok. 40 mld zł na wypłatę dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych oraz ok. 25 mld zł na pozostałe wydatki, podała spółka, prezentując nową strategię.