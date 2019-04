Strategia TIM zakłada osiągnięcie co najmniej 1 mld zł przychodów w 2021 r.

"Aby go zrealizować, spółka będzie równolegle rozwijać się w funkcjonującym od ponad pięciu lat hybrydowym modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych (połączenie technologii e-commerce z wiedzą i doświadczeniem pracowników sieci sprzedaży) i tworzyć alternatywne modele handlu materiałami technicznymi, które do 2021 r. mają wygenerować powyżej 10% obrotów TIM-u" - czytamy w komunikacie.

"Nasze wyniki za 2018 rok wyraźnie potwierdzają, że hybrydowy model biznesowy sprawdza się, przynosząc co roku kolejne rekordy poziomu przychodów ze sprzedaży. Chcemy zatem w pełni go wykorzystać - tak, by stanowił punkt wyjścia do dalszego rozwoju spółki" - skomentował prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.