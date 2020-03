budownictwo 1 godzinę temu

Sun & Snow: Ceny działek w turystycznych regionach Polski nie spadają

Na obecny kryzys związany z pandemia koronawirusa spadkiem cen nie zareagował zupełnie rynek działek rekreacyjnych i budowlanych w atrakcyjnych turystycznie rejonach Polski, podało Sun & Snow Real Estate. Wedłlug firmy, może to sugerować, że inwestorzy i właściciele nie wierzą, by obecna sytuacja miała potrwać w Polsce długo, poza tym od zawsze inwestycja w ziemię - nawet w kryzysie - to bezpieczne rozwiązanie.