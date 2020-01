Sun & Snow: Liczba rezerwacji w kurortach zimowych wzrosła o ponad 8% r/r

"Sukcesywnie od kilku lat pobyty w czasie Sylwestra i ferii świątecznych cieszą się coraz większą popularnością, a rezerwacje są dokonywane z coraz większym wyprzedzeniem. W tym roku w kurortach zimowych rezerwacje apartamentów na minimum miesiąc przed planowanym przyjazdem wzrosły o ponad 8%. Przebojem w ofercie Sun & Snow, obok zawsze popularnego Zakopanego, były w tym roku świeżo oddane do użytkowania apartamenty w Białce Tatrzańskiej, gdzie obłożenie wyniosło blisko 100%. Bardzo dużą popularnością cieszyły się również oferty w Szklarskiej Porębie" - czytamy w komunikacie.

Sukces nowych lokalizacji to efekt zarówno rosnącej popularności zimowych kurortów w Polsce jak i oferty, jaką Sun & Snow konsekwentnie promuje - zorientowanej na potrzeby rodzin z dziećmi, w połączeniu z atrakcyjnymi cenami w porównaniu min. z ofertą hotelową, podkreślono.

"Projekt Sun & Snow Resorts Białka Tatrzańska zakłada powstanie docelowo kilkunastu kameralnych willi nawiązującymi swoim charakterem do stylu podhalańskiego oraz dwóch budynków aparthotelowych. Dotychczas sprzedano w inwestycji blisko 80% dostępnych apartamentów, a w sprzedaży pozostaje zaledwie kilkanaście lokali liczących od 17 do 62 m2 w cenach od 9 458 - 13 084 zł netto za m2. Również w Szklarskiej Porębie jest jeszcze możliwość zakupu apartamentu. W ofercie pozostało ostatnich 15 lokali" - powiedział prezes Sun & Snow Real Estate Paweł Kobierski, cytowany w materiale.

Jak wynika z danych Sun & Snow, który jest operatorem blisko 2 tys. apartamentów w ponad 30 miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach w Polsce, a także realizuje własne inwestycje deweloperskie, rokrocznie wskaźnik obłożenia na początku grudnia dla wyjazdów świątecznych rośnie o około 5-8% r/r. W tym roku przekroczył 50% dla najważniejszych lokalizacji, podczas gdy rok wcześniej było to o ok. 5% mniej, zaś jeszcze kilka lat temu było to 20-25%, podano również.