Sun&Snow oczekuje 80-95% obłożenia apartamentów w kurortach w wysokim sezonie

"Wierzę, że oferta Sun & Snow z uwagi na swój charakter będzie ciekawym rozwiązaniem dla osób, które zdecydują się na wyjazd wakacyjny, a jednocześnie zechcą uniknąć kontaktu z dużymi skupiskami ludzi. Dużym atutem naszej oferty są ciekawe lokalizacje, często leżące na uboczu i w mniej uczęszczanych turystycznie miejscowościach, oraz dysponujące aneksami kuchennymi, co otwiera zupełnie nowe możliwości w porównaniu z tradycyjnym wyjazdem do pokoju hotelowego. Spodziewamy się, że z uwagi na dużą niepewność dotyczącą wyjazdów zagranicznych, obłożenie w tzw. wysokim sezonie będzie bliskie ubiegłorocznemu, czyli w okolicach 80-95% i już za chwilę ruszy fala wakacyjnych rezerwacji. Mimo tych prognoz, branża bardzo mocno odczuje skutki lockdownu, których w tym roku już na pewno nie uda się zrekompensować" - powiedział prezes Marcin Dumania, cytowany w komunikacie.

By wyjść naprzeciw potrzebom klientów, Sun & Snow wprowadziło też obecnie specjalną ofertę, która zakłada możliwość bezpłatnego odwołania pobytu na 10 dni przed przyjazdem, dla rezerwacji dokonanych do 15 czerwca br. na pobyty letnie. Jednocześnie spółka przywróciła do funkcjonowania wszystkich 25 biur lokalnych, które były dostępne przed kryzysem, co pozwala sprawnie przeprowadzić wszelkie niezbędne prace związane z przygotowaniem apartamentów dla nowych gości.