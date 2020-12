energetyka 26 minut temu

Sunday Energy pozyskał 2,5 mln zł z emisji akcji w I transzy

Sunday Energy w ramach I transzy obejmującej do 100 tys. akcji spółki skierowanej do większych inwestorów pozyskała 2,5 mln zł. Od 10 grudnia zapisy będą przyjmowane w II transzy obejmująca emisję akcji o wartości do 1,5 mln zł na platformie Crowdconnect.pl, podała spółka.