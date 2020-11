Sunday Energy rozpoczął działania operacyjne i sprzedażowe na Węgrzech

"Stabilny i systematyczny wzrost skali biznesu Sunday Energy w Polsce i pozytywne przyjęcie przez rynek rozwijanej oferty sprzedaży komponentów PV skłoniły nas do poszukiwania nowych, zagranicznych kierunków zbytu. Podjęliśmy decyzję o wejściu do Węgier z uwagi na atrakcyjność rynku ukierunkowaną na rozwój odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie wypracowane relacje z lokalnym dystrybutorem. Współpraca w oparciu o model partnerski pozwoli nam z jednej strony zaoferować najwyższej jakości urządzenia, z drugiej umożliwia wykorzystanie know how i wiedzy dot. specyfiki rynku węgierskich kooperantów, którzy już odbierają pierwsze zapytania o produkty z naszego asortymentu" - powiedział prezes Michał Sochacki, cytowany w komunikacie.