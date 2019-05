Sunex miał 0,83 mln zł zysku netto, 1,21 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

"Jednocześnie należy podkreślić, iż w związku z tym, że pierwsze miesiące roku, wiążą się co do zasady z ograniczoną sprzedażą wynikającą z występującej sezonowości działalności. Wysoki poziom sprzedaży za ten okres wpłynął na uzyskanie bardzo dobrych wyników emitenta. Ten rekordowy poziom przychodów przy utrzymanym poziomie kosztów stałych, przełożył się bezpośrednio na znaczną poprawę rentowności we wszystkich poziomach działalności. Zysk na sprzedaży ukształtował się on na poziomie 1 271 tys. zł. Marża brutto na sprzedaży wzrosła do poziomu 18,2% w porównaniu do przeciętnej marży 14% w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Z kolei stosunek wyniku na sprzedaży netto do przychodów ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym wyniósł 8,7% w porównaniu do 3,8% za I kwartał 2018 r. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS) ukształtował się na poziomie 5,7% ( 2,2% w analogicznym okresie roku 2018), a rentowność kapitału własnego wzrosła trzykrotnie: do 3,5% z 1,1% w okresie porównywalnym" - wymieniono

