Szpunar z NBP: Scenariusz aktywności gosp. w Polsce jest wciąż optymistyczny

"Nasz scenariusz bazowy jest wciąż optymistyczny. W pewnym momencie poziom wzrostu PKB znajdzie się poniżej tempa potencjalnego z uwagi na słabe otoczenie zewnętrzne. To, co jest istotne to nie ma nierównowag w gospodarce krajowej, które mogą istotnie spowolnić wzrost" - powiedział Szpunar podczas prezentacji projekcji NBP.