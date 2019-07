Tacit Investment sprzedał do tej pory ponad 95% lokali w Cosmopolitan w stolicy

"Kończy się sprzedaż w 160-metrowym, stołecznym apartamentowcu, w ofercie pozostało zaledwie 10 lokali. To ostatnia możliwość by dołączyć do 226 właścicieli wyjątkowych mieszkań zlokalizowanych w samym centrum Warszawy, tuż obok Placu Grzybowskiego i Ogrodu Saskiego. W ciągu ostatnich 4 lat, wartość apartamentów w Cosmopolitan wzrosła średnio o 25%" - czytamy w komunikacie.