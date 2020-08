Talanx miał 103 mln euro zysku netto, 186 mln euro zysku EBIT w II kw. 2020 r.

"Wyłączając efekt koronawirusa, zysk netto grupy w I półroczu znacząco wzrósłby rok do roku do 603 mln euro (477 mln euro rok wcześniej). Składki przypisane brutto zwiększyły się o 5,5% w I połowie 2020 roku do 22 mld euro (20,9 mld euro), albo o 6,3% po uwzględnieniu efektów różnic kursowych. Wydatki netto związane z koronawirusem na poziomie 658 mln euro wpłynęły na zysk operacyjny, który wyniósł 745 mln euro (1 244 mln euro rok wcześniej)" - czytamy w raporcie.