Tarczyński miał 6,27 mln zł zysku netto, 22,78 mln zł EBITDA w I kw. 2020

"Po uzyskaniu pierwszych informacji o rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa, zarząd spółki ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu COVID-19 na jednostkę. Zarząd spółki ocenia, że ryzyko co do jej zdolności do kontynuowania działalności wynikające z epidemii koronawirusa nie istnieje lub jest minimalne. Ocena wpływu epidemii na działalność i wyniki grupy jest trudna. Z perspektywy organizacyjnej na pewno sytuacja nie jest korzystna, ponieważ wymaga podejmowania codziennie kolejnych nowych decyzji związanych z ograniczeniami swobody funkcjonowania, co ma zabezpieczyć zakłady przed wejściem wirusa na ich teren. Na dzień publikacji niniejszego raportu mają miejsce działania ze strony rządu polskiego, które mają 'odmrozić' zatrzymaną wcześniej gospodarkę, w tym przede wszystkim zwiększające dostępność do punktów handlowych. Z uwagi na to, dopiero w kolejnych miesiącach możliwa będzie rzetelna, bardziej pogłębiona ocena wpływu skutków epidemii na działalność i wyniki finansowe

spółki i jej grupy" - czytamy w raporcie.