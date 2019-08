Tauron: EEC Magenta zainwestował 13 mln zł w Reliability Solutions

"Utworzony w 2018 r. fundusz EEC Magenta jest jednym z elementów ekosystemu innowacji, który zbudowaliśmy w Grupie Tauron . W połączeniu z realizowanymi projektami badawczo-rozwojowymi oraz programami wsparcia start-upów zbudowaliśmy kompletną platformę współpracy z innowacyjnym otoczeniem biznesowym. Pomysły - zarówno te, które narodziły się wewnątrz grupy, jak i te zauważone u naszych partnerów naukowych i biznesowych czy w małych, innowacyjnych firmach - mają dzięki temu otwartą drogę do rozwoju i udanej komercjalizacji" - podkreślił prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Najnowsze wdrożenia, zrealizowane we współpracy z firmą Reliability Solutions na obiektach Tauron Wytwarzanie, dowodzą, że wystąpienie awarii można przewidzieć, a jej skutki zminimalizować. RS to spółka, której korzenie sięgają Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Połączenie naukowego nastawienia z doświadczeniem przemysłowym przekonało do siebie spółkę Tauron Wytwarzanie. Współpraca już zaowocowała innowacyjnymi wdrożeniami produktów RS m.in. w Elektrowni Łagisza, przypomniano.