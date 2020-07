Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

Mechanizm wyłączania zadłużenia związanego z OZE w kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA dotyczy wszystkich umów finansowania zawartych przez Tauron. W przypadku umowy kredytowej zawartej z konsorcjum banków finansujących aneks został podpisany w maju. Na początku lipca podobnej zgody udzielił komitet kredytowy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podano w komunikacie.

"Porozumienia zawarte z instytucjami finansowymi pozwolą nam przyspieszyć realizację założeń Zielonego Zwrotu Taurona, zapewniając finansowanie spółkom celowym, które będą odpowiedzialne za konkretne inwestycje w odnawialne źródła energii. Co istotne, zadłużenie tych spółek nie będzie obciążało wskaźnika zadłużenia Grupy Tauron" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z porozumieniem, finansowanie dłużne pozyskiwane na inwestycje w odnawialne źródła energii Grupy Tauron, realizowane przez wybrane spółki celowe w formule project finance (tj. w przypadku, gdy źródłem spłaty długu będą wyłącznie przychody samej spółki), nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia grupy, kalkulowanego na potrzeby zawartych umów finansowania.

Możliwość wyłączenia poszczególnych spółek celowych będzie każdorazowo zależała od decyzji podejmowanej przez Tauron. Oznacza to, że grupa będzie wskazywała spółki celowe, które będą wyłączane z kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych. Jednocześnie wprowadzono mechanizm umożliwiający ponowne włączenie spółki celowej do tego wskaźnika.