Tauron miał 204,88 mln zł zysku netto, 790,73 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Grupa Tauron wypracowała w 2018 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 18,1 mld zł, co oznacza 4-proc. wzrost w stosunku do 2017 roku. Mimo utworzenia rezerwy związanej z wpływem regulacji prawnych na ceny sprzedaży energii elektrycznej w wysokooeci 214 mln zł osiągnęliśmy wynik EBITDA w wysokości 3,4 mld zł. Skonsolidowany zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 205 mln zł i był obciążony odpisami z tytułu utraty wartości majątku, przede wszystkim w segmencie Wytwarzanie" - napisał prezes Filip Grzegorczyk w liście do akcjonariuszy.