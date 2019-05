Tauron miał 524,19 mln zł zysku netto, 727,97 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa Tauron osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe, które były wyższe od oczekiwanych przez rynek. Nasza największa inwestycja, blok o mocy 910 MW w Jaworznie, znajduje się w końcowej fazie realizacji. Na koniec pierwszego kwartału zaawansowanie tego projektu przekroczyło 90%. Blok będzie spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska i pozwoli wyłączyć z eksploatacji nasze najstarsze jednostki wytwórcze. Chciałbym także podkreślić, że w I kwartale przyłączyliśmy do naszej sieci dystrybucyjnej 2,5 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy blisko 35 MW, czyli ponad dwa razy większej niż rok wcześniej" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa Tauron poinformowała również, że odnotowała 1% wzrostu wolumenu dystrybucji energii elektrycznej. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła o 66 tys. (do 5,6 mln). Zwiększenie wolumenu dostawy energii do klientów końcowych było wynikiem korzystnej koniunktury gospodarczej i wyższego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych.