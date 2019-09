Tauron odwołał wiceprezesa. Kamil Kamiński odchodzi po prawie 4 latach

We władzach Tauronu pełnił funkcję wiceprezesa do spraw klienta i wsparcia korporacyjnego. Do jego zadań należało nadzorowanie zarządzania korporacyjnego, zasobów ludzkich, strategii marketingowej i relacji z klientami. Kontrolował też funkcjonowanie i zarządzanie systemami IT, ochronę danych osobowych oraz zakupów i administracji.